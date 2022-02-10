Зіткнулися три вантажівки: на Черкащині через аварію обмежили рух

На Черкащині на автодорозі "Стрий-Ізварине" поблизу села Орадівка через дорожньо-транспортну пригоду дорожній рух обмежили. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Нацполіція області

"На автодорозі "Стрий-Ізварине" біля села Орадівка, Уманського району зіткнулися три вантажних автомобілі. На місці події працюють поліцейські реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група", — повідомила речниця.

За її словами, наразі поліцейські забезпечують реверсний рух через місто Христинівка.

Нацполіція області

Обставини автопригоди встановлюють.

Як розповіла у коментарі Суспільному речниця центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, виклик був близько 9-ї ранку. На місці пригоди працювали дві бригади екстренки.

"На місці медики оглянули та надали допомогу трьом учасникам аварії. Чоловіки віком 31, 35 та 39 років отримали при зіткненні синці, садна та мали стресову реакцію. Від госпіталізації вони відмовились", — розповіла Ірина Назарок.

Нацполіція у Черкаській області

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