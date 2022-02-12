На другому місці: на Одещині 3670 нових випадків COVID-19

За минулу добу 11 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 3 670 людей. Одужали 342 хворих, четверо – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 229). Далі йде Одещина, на третьому місці – Дніпропетровська область (2 596).

Як зазначили у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіло 301 782 громадян.

одужали 234 947 людей.

померли 5 794 хворих.

наразі хворіють 61 041 мешканців регіону.

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