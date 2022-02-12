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У Львові нетверезий водій в'їхав у авто поліції: є травмований
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У Львові нетверезий водій в'їхав у авто поліції: є травмований

Катерина Садловська
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У Львові нетверезий водій в'їхав у авто поліції: є травмований Фото: Варта-1

У суботу, 12 лютого, у Львові на проспекті Свободи нетверезий водій в'їхав у авто поліції. Внаслідок зіткнення травми отримав поліцейський. Про це повідомила речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Водій авто "Hyundai" 44-річний львів'янин мав ознаки алкосп'яніння. За словами Катерини Рибій, він відмовився від перевірки у медичному закладі.

"Командира батальйону шпиталізували. Він був на задньому сидінні. Зараз він лежить у лікарні", — повідомила Катерина Рибій.

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