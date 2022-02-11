У аварії біля Львова травмувалися троє людей, з них двоє — неповнолітні

У п'ятницю, 11 лютого, біля села Великі Грибовичі, що неподалік Львова, зіткнулися два авто. Через це травмувалися троє людей, з них двоє — неповнолітні. Про це повідомили у Telegram-каналі Патрульної поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Audi A4", 24-річний житель міста Белз Червоноградського району, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем "Opel Vivaro" під керуванням 49-річного мешканця одного з сіл Львівського району.

Внаслідок аварії травмувалися двоє неповнолітніх дівчат віком 16 та 17 років та 40-річна жінка. Усі вони пасажирки автомобіля "Opel Vivaro".

Станом на 9:00 на ділянці є ускладнення в русі, оскільки одна смуга дороги перекрита пошкодженими транспортними засобами, патрульні організували реверсний рух.

Станом на 10:30 рух відновили повністю.

"На місці ДТП залишили 24-річного та 27-річного чоловіків, які мали гостру реакцію на стрес. У 45-річного чоловіка був забій шийного відділу хребта та стегна. Він теж залишений на місці. У Львівську міську дитячу лікарню госпіталізували двох дівчат 16 і 17 років. У них обох черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Це травми середнього ступеня важкості. А 40-річну жінку із черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку доставили в ЛШМД", — розповіла речниця Львівського обласного центру ектреної медицини Тетяна Андрєєва.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону