На Тернопільщині директор музею збирає вишиванки для виставки

Вишиванки Залозеччини збирає директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. Чоловік каже, що планує підготувати виставку та показати її у Тернополі, Києві, а тоді відвезти і закордон та сформувати каталог.

Він розповів, хотів би зібрати зразки вишивки із кожного населеного пункту громади. Також, каже, можна приносити фото жителів краю у вишиванках.

Зі зворотнього боку потрібно вказувати рік, коли зроблене фото, населений пункт, де його зробили та прізвища й імена тих, хто зображений на світлині.

Нагадаємо, у селі Залізці планують відкрити краєзнавчий музей. Для цього облаштовують приміщення, яке виділила селищна рада.

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