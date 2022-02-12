Команда найпотужнішого у світі космічного телескопа NASA “Джеймс Вебб" отримала перші знімки, які він зробив у космосі.

Про це повідомили в NASA.

Зокрема, телескоп зняв сонцеподібну зірку HD 84406, розташовану на відстані близько 260 світлових років від Землі в сузір'ї Великої Ведмедиці. "Джеймс Вебб" спостерігатиме за нею доти, доки фахівці не завершать налаштування обладнання. Потім космічна обсерваторія перемикнеться на інші цілі, розташовані набагато далі.

Також телескоп зробив селфі, зафіксувавши своє головне дзеркало. Як зазначається, знімок створено за допомогою спеціальної лінзи всередині приладу NIRCam.

Про історію телескопа

Розробка інфрачервоного космічного телескопа розпочалася ще наприкінці 90-х років. Спочатку проєкт називався "Космічний телескоп нового покоління". У 2002 році його перейменували на честь другого керівника NASA Джеймса Вебба (1906-1992), який очолював Нацагентство у 1961-1968 роках під час реалізації програми "Аполлон".

Будівництво телескопа завершили у 2016 році, але з того часу його запуск з різних причин постійно переносили. А вартість проєкту зросла з 500 мільйонів до 9,8 мільярда доларів.

25 грудня 2021 року NASA успішно запустило телескоп James Webb у космос. Він є найпотужнішим з усіх апаратів цього класу та має стати наступником телескопа Hubble.

Очікується, що він працюватиме протягом 5-10 років та перебуватиме на гало-орбіті біля другої точки Лагранжа у системі Сонце – Земля. James Webb проводитиме дослідження космосу для пошуку причин формування Всесвіту та ознак потенційного життя на тисячах екзопланет, виявлених вченими. Апарат працює на принципі інфрачервоного випромінювання, що дає змогу дослідити об’єкти зі слабким освітленням, а також віддалені планети та зірки, які не могла відстежити оптика Hubble. Очікується, що перші дані, отримані телескопом, почнуть надходити Землю менш ніж через пів року.

Що відомо

25 грудня 2021 року NASA запустило у космос орбітальний телескоп James Webb. Це найбільша орбітальна обсерваторія у світі.

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