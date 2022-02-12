У селі Мамаївці неподалік Чернівців відкрили парк з фотозонами з книг про Гаррі Поттера. Там можна сфотографуватися з героями книг, а також з'їжджати з гірки. Парк розташований на місці тюльпанового поля.

Про це передає кореспондент Суспільного.

У парку є тематичні фотозони, які повторюють сюжеті із книг про Гаррі Поттера. Можна сфотографуватися біля макетів головних героїв, а також Геґріда та ельфа Добі.

У парку є локації з драконом, оленями, полем для квідичу та платформою дев'ять і три чверті. Також працює димова машина.

Діти до шести років можуть потрапити на територію безкоштовно, — йдеться на сторінці парку у Facebook.

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