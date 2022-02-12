У Чернівцях проведуть екскурсію до Дня Святого Валентина. Вона матиме назву "Закохані в Чернівці...Закохані в Чернівцях". Участь в екскурсії безкоштовна.

Про це йдеться на сторінці Go Chernivtsi у Facebook.

Під час романтичної екскурсії містом учасники дізнаються історії кохання, пов'язані з Чернівцями.

Екскурсію 13 лютого о 15:00 проведе Євгенія Пушкова.

Участь безкоштовна, проте потрібно зареєструватися за посиланням. Також організатори просять учасників дотримуватися дистанції та залишитися вдома в разі проявів хвороби.

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