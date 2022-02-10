На Харківщині повідомили про підозру в порушенні охорони та використання надр чотирьом чоловікам — трьом директорам комерційних структур та ще одному засновнику товариства.

Чоловіки організували видобування піску з порушенням норм законодавства на території Роганської ОТГ, повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За версією слідчих, підозрювані мали дозвільні документи на користування надрами на площі 2,5 га, проте протягом кількох років добувати пісок на території площею понад 18 га, на користування якою не мали дозволів.

"Незаконні дії відбувались на території Роганської об’єднаної територіальної громади, а саме на землях Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва та частково на землях запасу сільськогосподарського призначення. Внаслідок цього особливо цінні землі навчального закладу, які пристосовані для наукових цілей, фактично знищені", — повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

facebook.com/ssu.kharkiv

В Управлінні Служби безпеки Харківщини повідомили, що до схеми видобування копалин причетні люди, "які раніше входили до так званого організованого злочинного угруповання "Князя", знешкодженого СБУ у 2020 році".

Також у Службі безпеки повідомили, що у травні 2021 року їх співробітники заблокували кар'єр на території Роганської громади, натомість фігуранти справи облаштували новий на території Балаклійської громади. За висновками експертиз, збитки від користування землею складають майже 950 млн гривень.

facebook.com/ssu.kharkiv

За даними прокуратури, підприємцям 9 лютого повідомили про підозру за фактом порушення правил охорони та використання надр, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля, вчиненого організованою групою. Покарання передбачає до восьми років ув'язнення. Запобіжні заходи підприємцям ще не обрали.

Також слідчі перевіряють дії місцевих чиновників та керівництва університету.

Читайте також

Завербували на заробітках: харків'янина підозрюють у роботі на спецслужби РФ