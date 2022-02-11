На автотрасі поблизу Чернівців зіткнулись вантажівка та мікроавтобус. В аварії травмувались люди.
Про це Суспільному сказала речниця патрульної поліції області Віта Криворучко.
Аварія сталася вранці 11 лютого у селищі Лужани. Мікроавтобус перекинувся та в'їхав в огорожу. В аварії травмувались дев'ятеро людей. У коментарі Суспільному директор центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленєв сказав, що восьмеро отримали травми легкої тяжкості, один — середньої.
За його словами, двох людей шпиталізували до обласної клінічної лікарні, п'ятьох — до лікарні швидкої медичної допомоги. Ще двоє відмовились від госпіталізації.
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