На автотрасі поблизу Чернівців зіткнулись вантажівка та мікроавтобус. В аварії травмувались люди.

Про це Суспільному сказала речниця патрульної поліції області Віта Криворучко.

Аварія сталася вранці 11 лютого у селищі Лужани. Мікроавтобус перекинувся та в'їхав в огорожу. В аварії травмувались дев'ятеро людей. У коментарі Суспільному директор центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленєв сказав, що восьмеро отримали травми легкої тяжкості, один — середньої.

За його словами, двох людей шпиталізували до обласної клінічної лікарні, п'ятьох — до лікарні швидкої медичної допомоги. Ще двоє відмовились від госпіталізації.

Місце аварії. Фото: Патрульна поліція в Чернівецькій області

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