35-річний житель Дніпропетровської області намагався вдруге незаконно перетнути кордон разом з чотирма дітьми співмешканки, найменшому з яких — п'ять років.

З чотирма дітьми співмешканки 2011-2017 років народження чоловік йшов у бік Росії до родичів, повідомили 12 лютого у Держприкордонслужбі.

"Чоловіка зупинили днями прикордонники відділення "Козача Лопань" Харківського загону близько 22 години вечора за 20 метрів від державного кордону з РФ", — повідомляє ДПСУ.

"Оскільки у них не було документів, необхідних для перетинання кордону, він обрав незаконний спосіб — в обхід пунктів пропуску. Чоловік розповів правоохоронцям, що його співмешканка погано ставилася до своїх дітей — двох хлопчиків та двох дівчаток, тому він і вирішив разом з ними потай потрапити до РФ", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Спробу перетнути кордон у напрямку Воронежа чоловік разом із дітьми вже робив торік у листопаді. "Але минулого разу з дітьми також була їхня мама. Тоді за рішенням суду чоловік і жінка за спробу незаконно перетнути кордон у складі групи осіб мали сплатити штраф по 8500 грн", — додає ДПСУ.

За незаконне перетинання кордону на чоловіка склали адмінматеріал. Поліція з'ясовуватиме, чи є у діях чоловіка ознаки злочину — викрадення людей.

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