На Дніпропетровщині на території приватного домоволодіння сталася пожежа, надзвичайники виявили жінку без ознак життя. Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС області.

Подія сталася 12 лютого близько 7.45 на вулиці Центральна села Драгівка.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили 69-річну жінку без ознак життя. Також, внаслідок пожежі постраждав 68-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки обох кінцівок рук.

Полум’я знищило речі домашнього вжитку , меблі, конструкції будівлі та пошкоджено дах житлового будинку.

Загальна площа пожежі 70 кв. м.

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