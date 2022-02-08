Врятував людину із пожежі у свій вихідний. Історія рятувальника з Львівщини

На Львівщині рятувальник у свій вихідний врятував з пожежі людину. Пожежа сталася вчора, 7 лютого, у Дрогобичі в багатоповерхівці. Як розповів рятувальник Андрій Фок, він виніс чоловіка із квартири, де трапилася пожежа. Відразу після цього приїхали його колеги та загасили вогонь.

Андрій Фок працює пожежником 12 років. У понеділок, 7 лютого, у нього був вихідний. З друзями побачили, що з вікна на третьому поверсі цього будинку йде чорний дим. Андрій кинувся до будинку.

"Хлопці почали дзвонити в пожежну. А я пішов на розвідку всередину приміщення. Воно було сильно задимлене, на вулиці стояли діти голі. Зайшли всередину нічого не було видно, бо чорний дим, висока температура", – розповідає рятувальник.

ДСНС у Львівській області Так виглядало приміщення після того, як пожежу загасили

Андрій взяв у мешканців першого поверху рушник, аби прикрити обличчя, і побіг на третій поверх. Йому довелося повзти коридором на колінах до квартири.

"Не вагався, бо люди кричали, що там може бути дитина. Тому не задумувався я над тим. Заліз спочатку на кухню подивився і побачив, що на кухні нікого нема, і поліз дальше. І вже отут по звуку почув, що тут хтось є і заліз дальше, і побачив там мужчину", – пригадує Андрій Фок.

Суспільне Львів Андрій Фок – рятувальник

57-річного господаря квартири Андрій витягнув на вулицю. Зараз чоловік у лікарні. Його стан медики оцінюють як вкрай важкий – чоловік у комі.

"Стан критичний. Об’єм, площа ураження є надзвичайно велика – 70 %. Плюс опіки дихальних шляхів", – розповідає керівник реанімаційного відділення Дрогобицької районної лікарні Петро Возняк про врятованого чоловіка.

Що саме зайнялося поки невідомо. Травмований чоловік жив один.

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