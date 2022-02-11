Сильний вітер та ожеледиця: черкащан попереджають про погіршення погодних умов

12 лютого на Черкащині прогнозують пориви вітру та ожеледицю на дорогах. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Як розповів Віталій Постригань, 12 лютого в області очікується погіршення погодних умов:

"Холодний атмосферний відзначиться мокрим снігом та посиленим вітром 15-20 метрів за секунду. Температура впродовж дня знизиться до 0-2 градусів морозу".

Синоптик пояснив, що такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності — "жовтому".

Фото Черкаський обласний гідрометцентр

За інформацією синоптика, із 13 лютого температура повітря по області становитиме 4-9 градусів морозу, а вдень прогріватиметься до 1-6 тепла.

Як повідомив речник Служби автомобільних доріг області Юрій Дубрава, для забезпечення проїзду автошляхами державного значення Службою автомобільних доріг у Черкаській області приведена до готовності снігоприбиральна техніка.

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