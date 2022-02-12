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Евакуювали 35 людей: вночі в Одесі палав будинок
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Евакуювали 35 людей: вночі в Одесі палав будинок

Ксенія Процепова
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Евакуювали 35 людей: вночі в Одесі палав будинок ДСНС в Одеській області

О 21 годині 11 лютого рятувальники отримали повідомлення про задимлення в багатоповерхівці на вулиці Семена Палія – палала одна з квартир на п'ятому поверсі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Рятувальники евакуювали 35 людей, серед яких двоє дітей. Пожежу ліквідували о 21:30. Вигоріла одна з кімнат квартири та балкон. Наразі причину пожежі та рівень збитків встановлюють. В ДСНС на ліквідацію пожежі залучили 29 рятувальників та 8 одиниць техніки.

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