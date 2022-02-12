У селі Драгово Хустського району машина "швидкої" два рази за добу не могла доїхати до пацієнтів через засніжену дорогу. Фельдшер йшов до хворих пішки, — розповіла Суспільному начальниця відділу зв'язків з громадськістю Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Олена Суханова.

За її словами, щоб витягнути автомобіль "швидкої" медики викликали рятувальників.

"11 лютого о 18:40 прийшов перший виклик в селі Драгово на центральну диспетчерську. 57-річний чоловік з підозрою на гіпертонічний криз жалівся на серце. Медики сіли в автомобіль, почали пробувати рушити з місця, колесо прокручується. Це центр села, біля лікарні. Воно там все буксує, не могли зрушити", — розповіла Олена Суханова.

За її словами, за допомогою чотирьох місцевих жителів машину вдалося зіштовхнути з місця.

"Машина поїхала, але недалеко. Знову застрягла на вулиці. Тоді вже викликали рятувальників. Фельдшер схопив свою валізу й пішов більше кілометра пішки. Ще й мокрий сніг падав. Він надав хворому допомогу, госпіталізації він не потребував", — сказала Олена Суханова. Рятувальники витягнули авто.

О 22:11 надійшов другий виклик. 38-річний чоловік мав високий тиск.

Олена Суханова розповіла: "Високий тиск може спровокувати інфаркт, інсульт. Якщо людина буде потребувати транспортування в Хуст, то "швидка" не зможе виїхати".

"Вони знову сідають в цю автівку. І знову застряють. Це в самому селі протягом дня не можуть нормально розчистити дорогу. Там люди конями машини витягували. Але "швидку" конями не потягнеш. Знову викликають рятувальників. Знову вони їх витягують. Знову фельдшер не чекає, а бігом з сумками і вночі по мокрому снігу мчить до хворого. Лікарі дзвонили до голови села, щоб розчистили дорогу. Він сказав: п'ятниця ввечері, викликайте рятувальників", — прокоментувала Олена Суханова.

За її словами, якби хтось з пацієнтів потребував госпіталізації до міста Хуст, їх довелося б везти саньми близько 30 кілометрів.

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