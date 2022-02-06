Понад півкілометра на санчатах медики екстреної медичної допомоги везли 70-річного пацієнта до автомобіля "швидкої" 6 лютого в Берегівському районі. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги у Facebook.

Повідомлення про те, що 70-річний житель села Боржавське Берегівського району потребує допомоги, медики отримали вранці 6 лютого. Через засніжену дорогу дістатися автівкою до вулиці, де був пацієнт, бригада екстреної меддопомоги не змогла.

"Понад півкілометра до потрібного будинку медики йшли пішки. Після огляду пацієнта та надання меддопомоги, з’ясувалося, що у нього гангрена правої стопи двотижневої давності і самостійно він пересуватися не спроможний", — йдеться у повідомленні.

За допомогою сусідів медики транспортували чоловіка санчатами до "швидкої", яка доставила пацієнта у Виноградівську райлікарню.

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