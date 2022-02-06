Понад півкілометра на санчатах медики екстреної медичної допомоги везли 70-річного пацієнта до автомобіля "швидкої" 6 лютого в Берегівському районі. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги у Facebook.
Повідомлення про те, що 70-річний житель села Боржавське Берегівського району потребує допомоги, медики отримали вранці 6 лютого. Через засніжену дорогу дістатися автівкою до вулиці, де був пацієнт, бригада екстреної меддопомоги не змогла.
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"Понад півкілометра до потрібного будинку медики йшли пішки. Після огляду пацієнта та надання меддопомоги, з’ясувалося, що у нього гангрена правої стопи двотижневої давності і самостійно він пересуватися не спроможний", — йдеться у повідомленні.
За допомогою сусідів медики транспортували чоловіка санчатами до "швидкої", яка доставила пацієнта у Виноградівську райлікарню.