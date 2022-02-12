1407 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

11 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 407 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 38 212 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 11 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 44 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2349 (+30);
- Гадяцький – 1973 (+24);
- Гадяч – 2928 (+22);
- Глобинський – 3511(+5);
- Горішні Плавні – 8849 (+138);
- Гребінківський – 1840 (+1);
- Диканський – 2178 (+23);
- Зіньківський – 3393 (+12);
- Карлівський – 3447 (+29);
- Кобеляцький – 3016 (+20);
- Козельщинський – 2003 (+44);
- Котелевський – 2410 (+30);
- Кременчук – 21321 (+210);
- Кременчуцький – 3030 (+36);
- Лохвицький – 4039 (+9);
- Лубенський – 2016 (+14);
- Лубни – 6889 (+91);
- Машівський – 1575 (+1);
- Миргород – 5428 (+128);
- Миргородський – 2280 (+39);
- Новосанжарський – 2404 (+21);
- Оржицький – 1528 (+16);
- Пирятинський – 2826 (+7);
- Полтава – 54912 (+368);
- Полтавський – 8510 (+23);
- Решетилівський – 2180 (+24);
- Семенівський – 1665 (+13);
- Хорольський – 2834 (+14);
- Чорнухинський – 721;
- Чутівський – 1810 (+4);
- Шишацький – 2287 (+11).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 166 152 людей. Одужали за увесь час 145 359 людей, а летальних випадків — 4 055 (15 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 16 738 жителів регіону.