logo logo
1407 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
МЕДИЦИНАКОРОНАВІРУСРегіони

1407 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
·
1407 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

11 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 407 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 38 212 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 11 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 44 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2349 (+30);
  • Гадяцький – 1973 (+24);
  • Гадяч – 2928 (+22);
  • Глобинський – 3511(+5);
  • Горішні Плавні – 8849 (+138);
  • Гребінківський – 1840 (+1);
  • Диканський – 2178 (+23);
  • Зіньківський – 3393 (+12);
  • Карлівський – 3447 (+29);
  • Кобеляцький – 3016 (+20);
  • Козельщинський – 2003 (+44);
  • Котелевський – 2410 (+30);
  • Кременчук – 21321 (+210);
  • Кременчуцький – 3030 (+36);
  • Лохвицький – 4039 (+9);
  • Лубенський – 2016 (+14);
  • Лубни – 6889 (+91);
  • Машівський – 1575 (+1);
  • Миргород – 5428 (+128);
  • Миргородський – 2280 (+39);
  • Новосанжарський – 2404 (+21);
  • Оржицький – 1528 (+16);
  • Пирятинський – 2826 (+7);
  • Полтава – 54912 (+368);
  • Полтавський – 8510 (+23);
  • Решетилівський – 2180 (+24);
  • Семенівський – 1665 (+13);
  • Хорольський – 2834 (+14);
  • Чорнухинський – 721;
  • Чутівський – 1810 (+4);
  • Шишацький – 2287 (+11).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 166 152 людей. Одужали за увесь час 145 359 людей, а летальних випадків — 4 055 (15 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 16 738 жителів регіону.

Читайте також:

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди