1407 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

11 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 407 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 38 212 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 11 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 44 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2349 (+30);

Гадяцький – 1973 (+24);

Гадяч – 2928 (+22);

Глобинський – 3511(+5);

Горішні Плавні – 8849 (+138);

Гребінківський – 1840 (+1);

Диканський – 2178 (+23);

Зіньківський – 3393 (+12);

Карлівський – 3447 (+29);

Кобеляцький – 3016 (+20);

Козельщинський – 2003 (+44);

Котелевський – 2410 (+30);

Кременчук – 21321 (+210);

Кременчуцький – 3030 (+36);

Лохвицький – 4039 (+9);

Лубенський – 2016 (+14);

Лубни – 6889 (+91);

Машівський – 1575 (+1);

Миргород – 5428 (+128);

Миргородський – 2280 (+39);

Новосанжарський – 2404 (+21);

Оржицький – 1528 (+16);

Пирятинський – 2826 (+7);

Полтава – 54912 (+368);

Полтавський – 8510 (+23);

Решетилівський – 2180 (+24);

Семенівський – 1665 (+13);

Хорольський – 2834 (+14);

Чорнухинський – 721;

Чутівський – 1810 (+4);

Шишацький – 2287 (+11).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 166 152 людей. Одужали за увесь час 145 359 людей, а летальних випадків — 4 055 (15 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 16 738 жителів регіону.

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