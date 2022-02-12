COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 1604 випадки захворювання

За добу, 11 лютого, в Херсонській області зафіксували 1604 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 161 дитина та 37 медичних працівників.

Про це на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

Найбільше випадків діагностували у жителів Херсонського району - 1099. Також захворіли 174 людини з Каховського району, 147 - у Скадовському, 142 випадки в Генічеському та 42 людини з Каховського районів.

Стан хворих задовільний, 1506 жителів перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 98 людей.

Померли 9 людей, одужали 238 жителів області.

Наразі в області 97 698 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

COVID-19: на Херсонщині зафіксували 1576 випадків захворювання. Головний санітарний лікар області назвав їх рекордними.

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