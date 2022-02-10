COVID-19: на Херсонщині зафіксували новий рекорд - 1576 випадків

10 лютого на Херсонщині виявили 1576 випадків захворювання на коронавірус. Це новий рекорд.
Про це написав головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич у Facebook.
"Тримаймося! За цю добу ми зафіксували 1576 нових випадків COVID-19! Уклінно дякую дівчатам з лабораторії особливо небезпечних інфекцій та працівникам епід. відділу ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України" за їх важкий, але вкрай необхідний сьогодні внесок в подолання пандемії", - написав головний санлікар області.
Що відомо:
- 9 лютого на Херсонщині виявили 1373 випадки захворювання на COVID-19. Головний санітарний лікар області назвав їх рекордними.
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