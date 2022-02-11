У Полтаві планують облаштувати велосмуги та велодоріжки загальною протяжністю близько 7,5 кілометрів. Зроблять це на проспектах Вавілова та Миру у рамках капітального ремонту цих вулиць. Про це під час засідання з питань розвитку велоінфраструктури Полтавської громади повідомив Суспільному представник робочої групи Роман Широких. За його словами, ремонт проспектів планують розпочати цього року. Коли саме – поки невідомо, бо нині вносять корективи до проєкту ремонту.

35-річний полтавець Павло Нагорний останні 15 років користується велосипедом. У місті для їзди на такому транспорті, каже, пристосованих місць мало.

Суспільне Полтава Засідання з питаннь розвитку велоінфраструктури

"Я живу на Подолі (мікрорайон у Полтаві – ред.), і підіймаюся, офіс у нас в центрі міста, тому на велосипеді підіймаюся якраз на вулиці Небесна Сотня. Але я пересуваюся не по дорозі, а по тротуару, тобто частину дороги від самого Подолу до кам’янки я їду по дорозі громадського транспорту. Незручна зовсім для велосипедиста Полтава, така велосипедизація нашого міста почалася, мабуть, тільки декілька років тому, 2-3 роки тому", - говорить велосипедист Павло Нагорний.

Суспільне Полтава Вулиця де планують облаштування велоінфраструктури

"Проєктом передбачається заміна дорожнього полотна, облаштування тротуарної частини, облаштування велосипедних доріжок, облаштування смуг громадського транспорту, облаштування велосмуги, нові світлофорні об’єкти, підвищення пішохідних переходів, дорожніх, тротуарних зі сторони примикаючих вулиць, нове освітлення від початку проспекту Миру до кінця проспекту Вавілова", - каже представник робочої групи Полтавської міськради з розвитку велоінфраструктури Роман Широких.

"Ми анонсували те, що ми піднімемо старий проєкт, який був запроєктований у 2018-му році і не був реалізований. Цей шматок дороги великий, його необхідно капітально ремонтувати", - розповів заступник голови Полтавської міськради Євген Ричка.

За словами Євгена Рички, аби реалізувати проєкт, міська влада взяла кредит. На яку суму заступник міського голови не повідомив. Як і те, у скільки загалом обійдеться ремонт проспектів.

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