Укол життя вартістю 2 мільйони доларів: Вікторія Полюга повернулася до Львова

Львів'янка Вікторія Полюга, у якої у 8 місяців діагностували СМА, разом з батьками повернулася зі США до України. Місяць тому в американській клініці в Сан-Антоніо дівчинка отримала найдорожчий укол у світі — "Zolgensma". На нього українці зібрали понад 50 мільйонів гривень. Про стан дівчинки та плани на майбутнє Суспільному розповіла її мама Мар'яна Коцовська.

Маленька Вікторія разом з батьками повернулася до Львова ввечері 10 лютого. Після уколу та курсу реабілітації в США вона проводить час разом із сім'єю.

"Це друге народження нашої дитини. Це цілком дає впевненість, що вона буде жити. Ми зробимо все для того, щоб вона зробила свої перші кроки. Щоб цей штучний ген, який нам ввели, запрацював потрібно багато працювати із дитиною у фізичному її розвитку", — каже мама дитини Мар'яна Коцовська.

Суспільне Львів Вікторія Полюга з мамою

Півтора року тому у Вікторії діагностували спінально-м’язову атрофію. Це генетичне захворювання, при якому атрофуються м’язи і дитина втрачає здатність рухатись, а згодом і дихати. Для того, щоб її врятувати, дівчинці потрібно було до 2 років ввести препарат, який коштує 2 мільйони доларів. Завдяки благодійникам суму вдалося зібрати вчасно. Дівчинці ввели укол "Zolgensma" 11 січня. За словами її батька Назара Полюги, прогрес після уколу вже через місяць очевидний — Вікторія вже може контролювати тіло.

"Вона робиться краща-краща щодень. Вона вже зробилася міцніша. Вже по дитині видно. Беру на руки і вона вже собі сидить, вона вже починає контролювати тіло. Тепер процес реабілітації – тепер треба нам наздоганяти втрачений час. В нас СМА забрало півтора року. Тепер нам треба ті півтора року вернути назад", — каже Назар Полюга.

Суспільне Львів Вікторія Полюга з батьком

Батьки дівчинки кажуть, що без допомоги благодійників, тисяч українців, які перераховували гроші на рятівний укол, зібрати необхідну суму не вдалося б.

"Мені би хтось минулого року в такий час сказав, що нам треба буде зібрати 2 мільйони доларів — я б сказав, що людина несповна розуму. Але нам вдалося", — каже батько Вікторії.

Серед інших гроші на лікування львів'янки збирав благодійний фонд "Із янголом на плечі". Керівник фонду Юрій Федечко каже, що такі історії об’єднують і все більше людей зголошуються допомогти:

"От такі позитивні випадки вони приводять до того, що люди більше вирішують допомагати і, за останніми статистичними даними, Україна все більше і більше стає благодійною державою. І це чудово".

Що відомо

Батьки Вікторії Полюги оголосили збір грошей на найдорожчий укол у світі "Zolgensma". Препарат від СМА потрібно було ввести дитині до 2-річного віку.

Понад пів року у Львові проводили аукціони, виставки, забіги та інші благодійні заходи. 4 листопада батьки Вікторії оголосили про завершення збору грошей.

Їм вдалося зібрати 50 мільйонів гривень. Це на 1 мільйон більше, ніж потрібно. Зайві гроші пообіцяли перерахувати іншій дитині зі СМА.

11 січня Вікторія Полюга, яка має спінальну м’язову атрофію, отримала найдорожчий укол у світі.

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