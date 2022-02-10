Верховний Суд звільнив Сергія Стерненка від відповідальності за незаконне зберігання боєприпасів — патрона калібру 5,45. Про це Стерненко повідомив у Twitter.

Що відомо про справу Стерненка

З 2014 року на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" скоїли три напади. Під час останнього, у травні 2018 року, на Стерненка біля під'їзду будинку напали двоє чоловіків. За версією слідства, підозрюваний смертельно травмував одного з них — 28-річного Івана Кузнєцова. Другий нападник, Олександр Ісайкул, втік з місця події.

Сторона обвинувачення наполягає, що Стерненко умисно вбив Кузнєцова. За версією прокуратури, після того, як напад не вдався, чоловік почав втікати. Підозрюваний нібито наздогнав його та смертельно поранив ножем. Також Стерненку закидали незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко версію прокуратури заперечує та переконує: це був самозахист, а Кузнєцова він не наздоганяв. Нападник нібито почав бігти вже після того, як Стерненко травмував його, захищаючи власне життя.

Що відомо

Колегія суддів Приморського районного суду Одеси у лютому 2021 року ув'язнила на 7 років та 3 місяці колишнього очільника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Йому закидали викрадення місцевого депутата Сергія Щербича, розбій та зберігання зброї. Стерненка визнали винним у повному обсязі за ч.2 ст. 146, ч.2 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Від статті про викрадення людини Сергія звільнили у зв'язку із закінченням строків давності. Також суд вирішив конфіскувати половину всього майна, що належить Стерненку.

Наприкінці травня 2021 року Одеський апеляційний суд переглянув вирок Сергію Стерненку у справі щодо викрадення депутата Сергія Щербича у 2015 році. Стерненку присудили умовний термін — один рік за зберігання бойового патрону. За словами судді Альбіни Кадегроб, покарання призначили за знайдений у Стерненка бойовий патрон, який міг бути небезпечним "через участь обвинуваченого у масових акціях". Водночас апеляція визнала пістолет Стерненка не вогнепальним, а стартовим (шумовим). На переконання суддів, цю зброю не можна вважати бойовою.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] . Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.