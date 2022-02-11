У Нацкомісії зі стандартів української мови заявляють про рейдерське захоплення

Національна комісія зі стандартів української мови заявила про рейдерське захоплення і спробу дестабілізації роботи комісії. Там повідомили, що голова комісії Орися Демська була усунута. Комісія звернулася до уряду з вимогою провести службове розслідування і подала заяву в Офіс генпрокурора, ДБР та Нацполіцію.

У заяві, зокрема, йдеться, що представники Національної комісії зі стандартів державної мови, змушені повідомити про тривожні процеси, що відбуваються в Комісії і спрямовані на блокування іспитування на визначення рівня володіння державною мовою.

“На жаль, ми змушені констатувати, що цей робочий тиждень для Комісії може стати останнім. Від вівторка (09 лютого 2022 р.) і до сьогодні (11 лютого — ред.) тривають спроби дестабілізувати роботу Комісії як центрального органу виконавчої влади", — зазначено у заяві.

Суть конфлікту

В оприлюдненій у соцмережі заяві повідомили, що у понеділок, 7 лютого, п’ять членів комісії висунули вимогу скликати позачергове засідання.

“Голова Комісії Орися Демська скликала засідання, але, зважаючи на порушення Регламенту комісії, не змогла його розпочати. Голова запропонувала колегам підготувати засідання, дотримуючись норм Закону, підзаконних актів та Регламенту засідань Комісії, і розпочати його роботу після належної підготовки”, — йдеться у заяві.

Натомість заступник голови комісії Володимир Мозгунов перебрав на себе ініціативу і розпочав засідання. Голова та ще два члени Комісії відмовилися підтримати такі дії і вийшли з приміщення.

“Під час цього псевдо засідання Володимир Мозгунов зі згоди ще трьох членів Комісії, що були присутні в Комісії та ще однієї колеги, яка підключилася до цієї зустрічі онлайн, нехтуючи процедурою та порушуючи законодавство України, спробував здійснити самовільне захоплення владних повноважень і призначив себе Головою Комісії, звільнивши Орисю Демську”, — йдеться у заяві.

У заяві також йдеться про те, що через таку ситуацію було зірвано засідання комісії, яке мало відбутися 11 лютого відповідно до графіка. “Засідання було зірвано і 3 015 осіб не отримали свої сертифікати”, — зазначили у документі.

Автори звернення пов’язують нинішню ситуацію зі спробою підірвати стабільне функціонування іспиту на визначення рівня володіння державною мовою, а також із непублічними політичними цілями взяти під контроль процес іспитування.

“Ми звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням провести службове розслідування, подали заяву до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України. Найбільш неприємним моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Ми щиро сподіваємося, що це наклеп і провокація проти міністра. Закликаємо Сергія Шкарлета та Уряд держави зупинити незаконні процеси в Комісії, сприяти відновленню її нормальної роботи”, — зазначено у документі.

Заява Демської

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська також особисто виступила із заявою щодо спроби дестабілізації роботи центрального органу виконавчої влади, яка була оприлюднена у Фейсбуці.

Позиція іншої сторони

Суспільне намагається зв'язатися з представниками іншої частини комісії, а також отримати коментар Міносвіти. Речниця міністра освіти і науки Сергія Шкарлета Юлія Хижняк сказала Суспільному, що станом на 18-ту годину не бачила відповідної заяви пообіцяла, що Міносвіти відповість на запит Суспільного після того, як з’ясує подробиці.

Що каже мовний омбудсман

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що “вкрай стурбований” ситуацією, яка склалася в Національній комісії зі стандартів державної мови і закликає припинити блокування її роботи як тієї установи, що відповідає за проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства.

“Робота Національної комісії зі стандартів державної мови паралізована — частина членів висловили недовіру голові мовної інституції Орисі Демській, тож для її роботи не вистачає кворуму. Понад три тисячі осіб, які складали іспит, стали заручниками ситуації і не можуть отримати сертифікати”, — зазначив Кремінь.

Уповноважений нагадав, що 16 липня 2021 року розпочався етап втілення норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

“Відповідно до частини другої та третьої статті 7, а також частини другої та третьої статті 10, з 16 липня стартувало іспитування на рівень володіння державною мовою для держслужбовців, а також осіб, які претендують на українське громадянство. Це важливий етап в утвердженні української мови як державної. І будь-які провокації проти системи іспитування сьогодні є неприпустимими”, — зазначив Тарас Кремінь.

Що відомо про комісію

Комісія є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра, який очолює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Найважливішим і найбільш пріоритетним завданням комісії є організація і проведення іспиту, зазначили у заяві комісії.

“Усі можливі і неможливі зусилля були покладені на те, аби іспит на визначення рівня державної мови розпочався вчасно. Так і сталося: 16 липня 2021 року комісія запустила іспит”, — йдеться у відповідній заяві комісії.

Що відомо

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що з 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Кремінь також заявив, що накладати штрафи на представників сфери обслуговування за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

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