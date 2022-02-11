В храмі Одеської військової академії 11 лютого відбулась церемонія переосвячення. Тепер він керується Православною церквою України і називається на честь Петра Калнишевського – останнього кошового отамана. Про це повідомив кореспондент Суспільного, який був на заході.

Протягом трьох років храм при Одеській військовій академії керується Православною церквою України, втім, відповідно до традицій, бути повноцінно приналежним ПЦУ без церемонії переосвячення він не міг. Виконати церемонію взяв на себе Єпископ Одеський і Балтський Афанасій.

Суспільне Одеса

"Сьогодні гарна справа тут сталася – ви насправді отримали чудового і прекрасного небесного покровителя. І я радий вас сьогодні вітати тут, у цьому храмі, Петра Калнишевського", – промовив по завершенню заходу Єпископ Афанасій.

Суспільне Одеса

В академії цього дня чекали давно, адже церква користується популярністю серед військових, розповів заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Одеської військової академії, Петро Мітюшин.

"В нас щосуботи, щонеділі відбуваються служби, сюди може прийти будь-який курсант, будь-який військослужбовець. Капелан тут перебуває щодня, готовий надавати допомогу, настанови для всіх працівників", – розповів Петро Мітюшин.

Богослужіння з приводу церемонії переосвячення відвідали курсанти академії. Владислав Дубовий один з них – в минулому служив в армії за контрактом, тепер отримує профільну освіту військового.

"В мене особисто був момент, коли ти не знаєш, коли ти грішиш, а коли робиш правильне діло. І з цим аспектом також допомагає порозумітися релігія, військові капелани. Тобто, вони перші, хто надають морально-психологічну допомогу військовим", – поділився хлопець.

Суспільне Одеса

Храм, який нині розташовується в будівлі Одеської військової академії, було створено в 1899 році на базі Юнкерського училища – тоді він був названий на честь святих Кирила та Мефодія. Установа пропрацювала до кінця 20-х років та довгий час приміщення ніким не використовувалось. Відновили її роботу у 2002 році за ініціативи тодішнього керівництва Військової академії задля задоволення релігійних потреб військовослужбовців.

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