Під Одесою провели навчання з цивільної оборони для населення

У селищі міського типу Гвардійське на Одещині провели відкритий вишкіл із цивільної оборони для населення. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

Інструктори з бойовим досвідом показали, як поводитися зі зброєю та розповіли про основи тактики. За словами організатору заходу Валерія Начвинова, основна мета навчань – це дати розуміння, як захистити себе у разі повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

"Основне завдання перше – навчити людей тримати зброю правильно, навчити їх стійкам – стоячи, із коліна, лежачи. Навчити їх основі базису так званої польової тактики, тобто місцевості, де немає забудов. Навчити їх мінімальній основі тактики в умовах забудов", – розповів Валерій Начвинов.

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Суспільне Одеса Одесити зі зброєю на навчаннях з цивільної оборони

На навчаннях були присутні 90 людей. Валерій Лозенко прийшов на захід разом із 18-річним сином Валерієм. Він зазначив, що понад двадцять років тому давав присягу. Відвідати захід чоловіка підштовхнуло бажання захищати країну у разі вторгнення на територію.

"Перше, хотілося б загальні ази отримати, у випадку чого, що робити як захищатися, куди потрібно йти у випадку оголошення бойових дій. Тобто хотілося б у першу чергу це здійснити. А потім звичайно як захищатися, як вести себе у подібних ситуаціях, не дай боже, якщо доведеться", – розповів Валерій Лозенко.

Суспільне Одеса Військовослужбовець на навчаннях з цивільної оборони для населення

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Ще один учасник заходу, Олександр, досвіду несення служби в армії не мав. Він зазначив, що прийшов аби згадати навички, які отримав під час навчання в Луганській академії внутрішніх справ.

"Досвід треба удосконалювати, треба навички постійно тренуватися, той хто багато тренується, тому легше в бою як кажуть, оскільки в нас зараз загроза 100-тисячна армія стоїть на кордоні з Україною і ми маємо бути готові, стати на захист батьківщини, якщо треба буде", – розповів Олександр Великий.

Учасники вишколу вчилися поводитися зі зброєю у різних позиціях. Автомати були справжнім, але не зарядженими. За словами організатору заходу Валерія Начвинова, наступного разу навчання проводитимуть 12 лютого.

Суспільне Одеса Навчання з цивільної оборони для населення під Одесою

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