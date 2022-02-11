Львівська майстриня розповіла, як виготовити Стрітенську свічку вдома

15 лютого святкують Стрітення. У цей день освячують Стрітенську свічку. Її називають ще громниця. Як виготовити Стрітенську свічку вдома, розповіла наукова співробітниця Музею народної архітектури і побуту Ганна Куришко.

Свічку роблять із натурального матеріалу — вощини. Вона пахне медом.

"У нас є пластина. У нас є ґніт. Ми беремо цей ґніт і втоплюємо в саму свічку і фіксуємо. І такими маленькими півобертами, не поспішаючи, починаємо скручувати свічку", — розповідає Ганна Куришко.

Суспільне Львів Як виготовити Стрітенську свічку вдома, розповіла львівська майстриня

"Колись свічки робили всі з натурального матеріалу, обов’язково. Стрітенська свічка мала бути з натурального матеріалу і також, коли її несли до церкви святити, то вона повинна була бути оздоблена різними травами, які в майбутньому використовували в лікарських цілях", — каже майстриня.

Далі майстриня починає декорувати свічку.

"Можна обрати різноманітні стрічки, ось тут в нас є такого етностилю з квітами, вишивка, мереживо", — каже пані Ганна.

Суспільне Львів Як виготовити Стрітенську свічку вдома, розповіла львівська майстриня

Люди вірили, що вона оберігає оселю від грому. Також вважали, що вона має цілющі властивості.

"Стрітенська свічка була як захист для родини. Коли боліли зуби, люди навіть гризли ці свічки. Свічку запалювали, коли людина себе погано почувала, обкурювали хату і вважалось, що навіть запах знімав головні болі", — розповідає про звичаї майстриня.

Виготовити таку Стрітенську свічку можуть як дорослі, так і діти. Раніше такі майстер-класи працівники музею проводили і для дошкільнят. Через пандемію коронавірусу – їх скасували. У Музеї сформували спеціальний набір, з якого можна зробити Стрітенську свічку вдома.

Суспільне Львів Як виготовити Стрітенську свічку вдома, розповіла львівська майстриня

"Ми відпрацьовуємо різні формати для того, щоб наші майстер-класи помістилися в таку стандартну коробочку, яку кожен може зробити вдома. І цього року ми напрацювали новий такий набір зі Стрітенською стрічкою", — каже учена секретарка Музею народної архітектури і побуту Оксана Омельчук.

До набору входить детальна інструкція, натуральна вощина, ґніт для свічок, декор з натуральних матеріалів.

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