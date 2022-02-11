В Одесі оштрафували водія маршрутки через її несправність

У 145 маршрутки в процесі руху відпало кріплення паливного бака -- пасажири та перехожі опублікували відео в мережі, завдяки чому про інцидент дізнались патрульні та оштрафували водія. Про це повідомляють у пресслужбі Патрульної поліції.

Через пошкодження бака у маршрутці сталась розгерметизація паливної системи, втім через це ніхто не постраждав.

Фото: Патрульна поліція

Поліцейські наклали на водія штраф у розмірі 680 грн та провели з ним профілактичну бесіду.

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