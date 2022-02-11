Смертельна ДТП в Одесі. Обвинувачення стосовно поліцейського скерували до суду

Обвинувальний акт щодо одеського поліцейського, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП, скерували до суду. Про це 10 лютого повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Інцидент трапився у вересні 2021 року. Тоді, за версією слідства, поліціянт рухався через перехрестя вулиці Семена Палія та Південної дороги. Чоловік проїхав на червоний сигнал світлофора та зіштовхнувся з автівкою, за кермом якої був 66-річний водій. Він помер на місці.
Якщо провину правоохоронця доведуть, йому загрожуватиме від трьох до восьми років позбавлення волі відповідно до ч .2 ст .286Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель людини КК України.
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