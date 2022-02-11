Перебуває в комі: на Одещині мотоцикліст потрапив під сміттєвоз

На дорозі між селищами Нова Долина та Прилиманське сталась 11 лютого о 12 годині сталося ДТП між мотоциклом та сміттєвозом. 24-річний водій мотоциклу впав в кому, наразі його доставили до найближчої лікарні. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією поліції, 56-річний водій сміттєвоза звертав на перехресті та не помітив мотоцикліста. Водій вантажівки в момент скоєння ДТП був тверезий, водночас травмований прав на керування мотоциклом не мав. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП .

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