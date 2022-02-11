Вибух гранати на Рівненщині: що про загиблих розповіли місцеві та поліція

У приватному будинку в Здолбунові на Рівненщині від вибуху гранати загинули двоє чоловіків. Інцидент стався у четвер, 10 лютого, близько дев'ятої вечора. Місцеві жителі розповіли Суспільному, що загиблі не були дебоширами.

Вибух трапився в одному з приватних будинків у Здолбунові. Від ударної хвилі повилітали шибки.

"Чула, як щось вибухнуло. Я вирішила, що може це в мене колонка, чи люстра якась впала, розбилась. А потім сусідка підійшла і каже: "Що ж то таке? Подивись, в Сергія відкриті всі вікна". Ми підійшли ближче – вона каже: "Глянь, скло все повискакувало". І ми почали його кликати. Ніхто не відгукується. Вона заглянула у вікно, а вони лежать. Каже: "Давай, викликати поліцію", – пригадує сусідка Марія Мотова.

Фото: Суспільне Рівне

Від вибуху загинули двоє чоловіків: 39-річний Сергій – господар будинку та його 46-річний знайомий. Зі слів сусідів, Сергій був спокійним, жив окремо від сім'ї, у будинку робив косметичний ремонт. А друг йому допомагав.

"Всі кажуть – п'яниця. Я не бачила, щоб він прям валявся десь на дорозі. Завжди він привітається, завжди він чемний", – додає Марія Мотова.

Фото: Суспільне Рівне

Сусід загиблого Віктор каже, що Сергій не здавався асоціальним:

"Нормальний привітний хлопець. Ніде я його не бачив ні дебоширом, ні п'яницею. Чемний, акуратний".

Сусідка Марія Мотова додає, що загиблого господаря запитували, що за хлопець живе у його будинку.

"Каже: "Він зараз немає де жити і я взяв його до себе на квартиру". Хлопець поприбирав йому двора, порізали абрикосу. Цей хлопчина навів порядок там", – додає жінка.

На місце події виїхали фахівці вибухотехнічної служби. Попередньо вони встановили, що вибухнула граната РГД-5.

"На місці події знаходилось двоє потерпілих, які були мертві. За ознаками масивних уражень на тілі, на обличчі, руках, було схоже на вибух. Будинок до газу під'єднаний не був. В експлуатацію зданий не був. Там був косметичний ремонт. Тому версія про те, що вибух газу стався – відпала. Спеціалісти вибухотехнічної служби, провівши огляд місця події встановили, що вибухнула граната РГД-5", – прокоментував т.в.о. начальника відділення поліції Здолбунова Олександр Панасюк.

На місці знайшли важіль від гранати з серійним номером, за яким планують встановити її походження. Крім того, виявили 17 набоїв. Відомо, що загиблі не належали до жодних воєнізованих структур.

"Люди вели нестабільний спосіб життя, зловживали алкоголем, не працювали, підробляли випадковими заробітками. Я думаю, що люди перебуваючи в п'яному стані, до кінця не усвідомлювали наслідки, які могли статись", – додав Олександр Панасюк.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями – умисне вбивство двох осіб та незаконне поводження з боєприпасами.

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