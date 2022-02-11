На Рівненщині від вибуху невідомого предмета загинуло двоє чоловіків

Двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху у будинку в місті Здолбунів Рівненського району. Про це 10 лютого повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Що за предмет спричинив смертельні травми, поліцейські з'ясовують.

Інцидент трапився близько дев'ятої вечора у будинку на вулиці Віли-3, повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Поліцейським повідомили, що там вибухнув невідомий предмет.

"Відомо, що внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий. На місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції Здолбунова, фахівці вибухотехнічної служби", – коментує вона.

Марія Юстицька уточнила, що поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув у будинку.

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