Двоє чоловіків на Рівненщині загинули від вибуху гранати РГД-5. Про це 11 лютого повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Поліцейські знайшли на місці інциденту уламки боєприпасу. Суспільне раніше повідомляло, що вибух стався близько дев'ятої вечора 10 лютого у приватному будинку у місті Здолбунів.

Будинок на вулиці Віли-3 у Здолбунові, де стався вибух, оглянули працівники вибухотехнічної служби. Вони з'ясували, що там вибухнула граната РГД-5, повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

"З місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство двох осіб та незаконне поводження із бойовими припасами. Досудове розслідування триває. Боєприпаси скеровані на експертизу, їх походження встановлюється", – коментує вона.

Відео Нацполіції області з місця події

Речниця поліції області уточнила, що загинули від вибуху гранати 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий. Поліцейські з'ясували, що обоє підробляли тимчасовими заробітками й зловживали алкоголем.

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