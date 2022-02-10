За добу на Волині підтвердили 1 185 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували Вісім смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 11 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 794 людини. Два летальні випадки зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ –1, Городищенській ТГ – 1), чотири – в Ковельському (Ковельська ТГ — 2, Турійській та Забродівській ТГ — 1). Ще дві смерті – у Володимир-Волинському районі (Нововолинська ТГ – 1, Іваничівській ТГ – 1).

За добу методом ПЛР протестували 2 159 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 244

Боратинська ТГ – 13

Берестечківська ТГ — 7

Городищенська ТГ – 8

Горохівська ТГ – 33

Доросинівська ТГ – 5

Ківерцівська ТГ – 24

Колківська ТГ – 3

Копачівська ТГ – 1

Мар’янівська ТГ – 10

Олицька ТГ – 9

Підгайцівська ТГ – 44

Рожищенська ТГ – 21

Торчинська ТГ – 5

Цуманська ТГ – 6

Володимир-Волинська ТГ – 111

Затурцівська ТГ – 11

Зимнівська ТГ — 19

Іваничівська ТГ – 13

Литовезька ТГ — 2

Локачинська ТГ — 20

Нововолинська ТГ – 56

Оваднівська ТГ — 2

Павлівська ТГ – 7

Устилузька ТГ — 9

Камінь- Каширська ТГ – 48

Любешівська ТГ – 41

Маневицька ТГ – 55

Прилісненська ТГ — 5

Голобська ТГ – 24

Велицька ТГ — 3

Вишнівська ТГ – 14

Головненська ТГ — 7

Дубечненська ТГ – 2

Дубівська ТГ – 18

Заболотівська ТГ — 3

Забродівськ а ТГ — 3

Ковельська ТГ – 168

Колодяжненська ТГ — 6

Люблинецька ТГ – 6

Любомльська ТГ – 23

Поворська ТГ — 11

Ратнівська ТГ – 6

Рівненська ТГ – 5

Самарівська ТГ – 2

Сереховичівська ТГ – 4

Старовижівська ТГ – 7

Турійська ТГ – 36

Шацька ТГ — 5

За весь час пандемії в області захворіли 121 639 волинян. 105 375 людей одужали від COVID-19. 2 314 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 118 недужих на коронавірус волинян та шість летальних випадків.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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