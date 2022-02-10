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За добу на Волині виявили 1 185 нових випадків COVID-19. Вісім людей померли
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За добу на Волині виявили 1 185 нових випадків COVID-19. Вісім людей померли

Лариса Літвицька
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За добу на Волині виявили 1 185 нових випадків COVID-19. Вісім людей померли ФОТО: УНІАН

За добу на Волині підтвердили 1 185 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували Вісім смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 11 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 794 людини. Два летальні випадки зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ –1, Городищенській ТГ – 1), чотири – в Ковельському (Ковельська ТГ — 2, Турійській та Забродівській ТГ  — 1). Ще дві смерті – у Володимир-Волинському районі (Нововолинська ТГ – 1, Іваничівській ТГ – 1).

За добу методом ПЛР протестували 2 159 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 244
  • Боратинська ТГ – 13
  • Берестечківська ТГ — 7
  • Городищенська ТГ – 8
  • Горохівська ТГ – 33
  • Доросинівська ТГ – 5
  • Ківерцівська ТГ – 24
  • Колківська ТГ – 3
  • Копачівська ТГ – 1
  • Мар’янівська ТГ – 10
  • Олицька ТГ – 9
  • Підгайцівська ТГ – 44
  • Рожищенська ТГ – 21
  • Торчинська ТГ – 5
  • Цуманська ТГ – 6
  • Володимир-Волинська ТГ – 111
  • Затурцівська ТГ – 11
  • Зимнівська ТГ — 19
  • Іваничівська ТГ – 13
  • Литовезька ТГ — 2
  • Локачинська ТГ — 20
  • Нововолинська ТГ – 56
  • Оваднівська ТГ — 2
  • Павлівська ТГ – 7
  • Устилузька ТГ — 9
  • Камінь- Каширська ТГ – 48
  • Любешівська ТГ – 41
  • Маневицька ТГ – 55
  • Прилісненська ТГ — 5
  • Голобська ТГ – 24
  • Велицька ТГ — 3
  • Вишнівська ТГ – 14
  • Головненська ТГ — 7
  • Дубечненська ТГ – 2
  • Дубівська  ТГ – 18
  • Заболотівська ТГ — 3
  • Забродівськ а ТГ — 3
  • Ковельська ТГ – 168
  • Колодяжненська ТГ — 6
  • Люблинецька ТГ – 6
  • Любомльська ТГ – 23
  • Поворська ТГ — 11
  • Ратнівська ТГ – 6
  • Рівненська ТГ – 5
  • Самарівська ТГ – 2
  • Сереховичівська ТГ – 4
  • Старовижівська ТГ – 7
  • Турійська ТГ – 36
  • Шацька ТГ — 5

За весь час пандемії в області захворіли 121 639 волинян. 105 375 людей одужали від COVID-19. 2 314 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 118 недужих на коронавірус волинян та шість летальних випадків.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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