За добу на Волині підтвердили 1 185 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували Вісім смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 11 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Одужали 794 людини. Два летальні випадки зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ –1, Городищенській ТГ – 1), чотири – в Ковельському (Ковельська ТГ — 2, Турійській та Забродівській ТГ — 1). Ще дві смерті – у Володимир-Волинському районі (Нововолинська ТГ – 1, Іваничівській ТГ – 1).
За добу методом ПЛР протестували 2 159 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 244
- Боратинська ТГ – 13
- Берестечківська ТГ — 7
- Городищенська ТГ – 8
- Горохівська ТГ – 33
- Доросинівська ТГ – 5
- Ківерцівська ТГ – 24
- Колківська ТГ – 3
- Копачівська ТГ – 1
- Мар’янівська ТГ – 10
- Олицька ТГ – 9
- Підгайцівська ТГ – 44
- Рожищенська ТГ – 21
- Торчинська ТГ – 5
- Цуманська ТГ – 6
- Володимир-Волинська ТГ – 111
- Затурцівська ТГ – 11
- Зимнівська ТГ — 19
- Іваничівська ТГ – 13
- Литовезька ТГ — 2
- Локачинська ТГ — 20
- Нововолинська ТГ – 56
- Оваднівська ТГ — 2
- Павлівська ТГ – 7
- Устилузька ТГ — 9
- Камінь- Каширська ТГ – 48
- Любешівська ТГ – 41
- Маневицька ТГ – 55
- Прилісненська ТГ — 5
- Голобська ТГ – 24
- Велицька ТГ — 3
- Вишнівська ТГ – 14
- Головненська ТГ — 7
- Дубечненська ТГ – 2
- Дубівська ТГ – 18
- Заболотівська ТГ — 3
- Забродівськ а ТГ — 3
- Ковельська ТГ – 168
- Колодяжненська ТГ — 6
- Люблинецька ТГ – 6
- Любомльська ТГ – 23
- Поворська ТГ — 11
- Ратнівська ТГ – 6
- Рівненська ТГ – 5
- Самарівська ТГ – 2
- Сереховичівська ТГ – 4
- Старовижівська ТГ – 7
- Турійська ТГ – 36
- Шацька ТГ — 5
За весь час пандемії в області захворіли 121 639 волинян. 105 375 людей одужали від COVID-19. 2 314 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 118 недужих на коронавірус волинян та шість летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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