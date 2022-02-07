Запорізька область повернулася до "жовтої" зони епідемічної небезпеки — дані МОЗ

Запорізька область повернулася до "жовтої" зони епідемічної небезпеки. У "помаранчевій" регіон перебував з 28 січня.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу МОЗ, оприлюднені 7 лютого на сайті установи.

Рівень захворюваності у Запорізькій області наразі складає 553 випадки на 100 тис. населення. Цей показник залишається одним з найнижчих серед інших областей.

Скрін моніторингу МОЗ України

Згідно з даними порталу РНБО, у медичних закладах Запорізької області наразі зайнято 38% ліжок, відведених для лікування пацієнтів із COVID-19.

Під час брифінгу 7 лютого в Запорізькій ОДА директор Департаменту охорони здоров’я Олексій Кулинич повідомив, що за останню добу було зареєстровано 880 викликів швидкої допомоги, 175 з яких пов’язані з коронавірусом.

Як раніше повідомляло Суспільне, у межах "жовтої зони" заборонено:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше як 50% учнів або співробітників;

робота закладів освіти, в яких вакциновано менш як 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс та доставки;

робота спортзалів та басейнів тощо.

Що відомо

30 грудня 2021 року Запорізька область перейшла із "червоної" до "жовтої" зони епідемічної небезпеки. 28 січня 2022 перейшла до "помаранчевої".

За добу 6 лютого в Запорізькій області виявили 446 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 18 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 54.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Це вдвічі більше за пікові під час минулої хвилі.

Читайте також: "Ми входимо в піковий рівень захворюваності" — епідеміолог про навантаження запорізького лабцентру

Запорізькі школярі 5-11 класів переходять на дистанційне навчання

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram