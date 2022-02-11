У разі надзвичайної ситуації у Полтаві для набору питної води планують облаштувати спеціальні місця. За відсутності електроенергії працюватимуть вони за допомогою спеціальних генераторів. Про це Суспільному розповів генеральний директор підприємства «Полтававодоканал» Василь Воротинцев. За його словами, поки готовий лише один пристрій. Решту планують виготовити, якщо на це спрямують гроші із бюджету області та Полтавської громади.

До водогінної мережі на вулиці Соборності у Полтаві підключили спеціальну трубу. На ній – 12 кранів, із яких тече питна вода. Такі установки облаштують у місті у разі надзвичайної ситуації, каже радник з виробничих питань підприємства «Полтававодоканал» Василь Забишний.

"Принцип такий: по водогонах вода подається в окремі місця – 53 точки визначені. І звідти водопровідною трубою подається до системи розподілу води – орієнтовно 12 точок", – говорить Василь Забишний.

Фото: Суспільне Полтава Пункти з питною водою

За словами Забишного, пристрій виготовили працівники підприємства «Полтававодоканал». Такі ж установки планують облаштувати, зокрема, на вулицях Соборності, Європейській, Спаській, а також у мікрорайонах міста – на Леваді, Подолі, Половках та Браїлках.

"Брали мікрорайони, брали кількість мешканців, розраховували, де вони потрібні для того, щоб мінімум подати в такій ситуації на місто 8 тисяч метрів кубічних води", – розповідає генеральний директор підприємства «Полтававодоканал» Василь Воротинцев.

"У нас в Україні води достатньо, тому, я думаю, такої проблеми не буде. Якщо зроблять – добре. Найближче мені – ми живемо на Подолі – річка. З річки набрали, прокип’ятили та й пийте", – говорить полтавець Микола Фролов.

"У мене є будинок у селі. Якщо раптом що, я забираю собаку, всі речі і переїжджаю. Я не розраховую взагалі на міські комунікації", – говорить полтавка Юлія Назаренко.

Фото: Суспільне Полтава Питна вода для полтавців

У разі відсутності електроенергії воду до пристрою подаватимуть за допомогою дизельних генераторів, каже радник з виробничих питань підприємства «Полтававодоканал» Василь Забишний.

"Вода буде подаватися спеціальними генераторами із свердловин. Будуть працювати декілька свердловин на Полтаву, і на водозаборі буде подаватися вода в обмеженій кількості – у розрахунку 30 літрів на людину на добу. Цього буде достатньо для санітарної потреби населення", – розповідає Василь Забишний.

Нині створили лише одну таку установку. На виготовлення решти «Полтававодоканал» проситиме гроші з бюджету Полтавської громади та області, сказав Василь Воротинцев. Скільки саме на це потрібно, не повідомив.

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