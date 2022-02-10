У частині громадського транспорту Полтави впровадили безготівкову оплату

10 лютого у комунальних тролейбусах та автобусах Полтави за проїзд розраховуватися можна безконтактними банківськими картками, а також різними електронними пристроями. Для цього кондукторам роздали ручні валідатори. Оплата за квиток готівкою також залишається. Як Суспільному повідомив начальник міського відділу з питань транспортних перевезень Віталій Животенко, валідатори з’являться і у транспорті приватних перевізників. Це запланували до кінця літа 2022 року.

33-річний полтавець Дмитро Гуйван за проїзд у тролейбусі розраховується банківською карткою. Зробити це від 10 лютого можна у всьому комунальному транспорті міст.

"Так зручніше набагато, тому що не завжди знайдуться дрібні гроші, а картка завжди при собі", – каже полтавець Дмитро Гуйван.

Фото: Суспільне Полтава Громадський транспорт у Полтаві

Оксана Барабаш кондукторкою тролейбуса працює 12 років. Ручним валідатором 10 лютого розраховує перший день. Каже, до цього їх місяць навчали, як правильно ним користуватися.

"Ще не всі розуміють, що це. Платять готівкою. Запитують, чи можна розрахуватися картками. Але поки що дуже мало розраховуються карткою. Але, взагалі, думаю, може завтра (11 січня 2022-го року – ред.), буде дуже багато. Буде зручніше, бо кошти (готівка – ред.)– треба решту повернути. Загалом, важкувато з рештою. Були курси, їх відвідували. Боялися із ним працювати дуже. Ми звикли до квиточків. А тепер це новинка, будемо звикати. Карткою треба розраховуватися лише з чіпом. На жаль, такою простою ми не можемо", – розповідає кондукторка тролейбуса Оксана Барабаш.

Фото: Суспільне Полтава Кондукторка розраховує за допомогою валідатора

Оплатити проїзд можна також за допомогою електронних пристроїв, які мають таку функцію. До цього систему безготівкової оплати тестували впродовж місяця, каже начальник відділу з питань транспортних перевезень Полтавської міськради Віталій Животенко.

"Дуже важливо, по-перше, витіснити, безготівкові кошти. Це дає певну зручність для пасажира. Також ми говоримо про те, що реальний пасажиропотік ми можемо побачити по реальній безготівковій оплаті. Це будуть безготівкові гроші, будуть відповідні звіти по використанню валідатора. І ми будемо бачити і розуміти, який відсоток, наприклад, пільгових пасажирів перевозиться у громадському транспорті", – говорить Віталій Животенко.

Впровадженням безготівкової оплати у громадському транспорті Полтави займається приватна фірма «ФаргоСістемс», яка виграла конкурс. Півтори сотні ручних валідаторів роздали кондукторам, а ще 20 – у резерві, говорить директор фірми Максим Голдиш.

"Телефони працюють (оплата за допомогою телефону – ред.). Повинні працювати уже. І картки працюють. Просто гроші спишуться трішки пізніше. Тобто, зараз, можливо, люди бачать, що гроші не списуються за проїзд, але талончик друкується, валідатор усе запам’ятовує, просто він спише їх трішки пізніше", – каже Максим Голдиш.

Фото: Полтава Суспільне Полтавці у громадському транспорті

"Чесно сказати, не дуже зручно. Було б зручніше по QR-кодові. Підійшов, камерою навів, усе сплачено. Не потрібно шукати кондуктора або чекати у натовпі, шукаючи гроші, якщо сховані у кармані. Не зручно так", – розповідає полтавець Ігор Джугостранський.

Стаціонарними валідаторами комунальний транспорт мають обладнати до кінця червня, додає Максим Голдиш.

"Вони будуть прикріплені до конструкції в середині транспортного засобу. І не чекаючи кондуктора, пасажир зможе розрахуватися. А у перспективі, наша ціль взагалі звільнитися від кондукторів і готівкового розрахунку у всьому транспорті", – говорить директор підприємства «ФаргоСістемс» Максим Голдиш.

Фото: Суспільне Полтава У частині громадського транспорту Полтави впровадили безготівкову оплату

За словами начальника відділу з питань транспортних перевезень Полтавської міськради Віталія Животенка, до кінця серпня валідаторами для оплати проїзду мають обладнати і транспорт приватних перевізників. До кінця літа розрахуватись за квиток можна буде як готівкою, так і безготівковим способом. А від вересня у міському громадському транспорті мають впровадити електронні квитки.

Що відомо: