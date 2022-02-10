У Полтаві планують реставрувати будинок Патріарха Мстислава. Дозвіл на оголошення тендеру на розробку проєктно-кошторисної документації 10 лютого надали на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради. Як повідомила Суспільному голова комісії з питань містобудування міськради Юлія Городчаніна, попередньо на це до бюджету громади запланували закласти один мільйон гривень.

У будинку у Полтаві, де народився Патріарх Мстислав Скрипник – предстоятель Української автокефальної церкви, – нині ніхто не живе. Близько десятка років тому у будівлі був музей, а потім у приміщенні сталася пожежа.

"Не можна було залишати експонати у цій будівлі, і відновлення нашими силами – це вже було неможливо. Саме тому ми почали звертатися до благодійників, шукати меценатів, звертатися до влади для того, щоб врятувати будівлю", – каже протоієрей Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ Олександр Горай.

фото: Суспільне Полтава Будинок патріарха Мстислава

Будинок звели понад століття тому. На стелі та стінах споруди – щілини, а дах частково обвалився.

"Цей будинок цінний не лише тим, що він споруджений так давно і має таку хронологічну глибину, але, перш за все, тим, що саме там, у цій хаті народився Патріарх Мстислав", – говорить архітекторка Оксана Бєлявська.

"Одна частина, яка виходить фасадом на вулицю Патріарха Мстислава, належить місту і перебуває на балансі міста Полтави. А друга частина, яка іде вглибину, знаходиться у власності релігійної громади архістратига Михаїла Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ (Православної церкви України – ред.)", – розповідає протоієрей Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ Олександр Горай.

фото: Суспільне Полтава Засідання виконавчого комітету

Будівлю планують відреставрувати. Рішення про надання дозволу міському управлінню капітального будівництва на оголошення відповідного тендеру надали 1 на засіданні міськвиконкому.

"Вони зараз, навіть коли немає ще фінансування виділеного через бюджет, можуть готувати документи на оголошення тендеру на виготовлення документації, і провести навіть тендер. Тому що кошти виплачувати потрібно буде вже, коли виконані роботи. Авансово не оплачується. Власне, тому зараз цю процедуру і запустили, щоб не втрачати часу", – повідомляє голова комісії з питань містобудування Полтавської міської ради Юлія Городчаніна.

"Це автентична споруда. І тому її варто зберігати як можна точніше і цільніше від ушкоджень, без застосування таких заходів відновлення, відтворення, які вже будуть заміщенням тієї автентичної частини", – каже архітекторка Оксана Бєлявська.

фото: Суспільне Полтава Будинок патріарха Мстислава

Попередньо на реставрацію із бюджету громади запланували спрямувати 1 мільйон гривень, сказала Юлія Городчаніна.

"Попередньо заплановано виділити мільйон гривень на науково-проєктну документацію на реставрацію будинку і частину коштів направити вже безпосередньо на самі ремонтні та відновлювальні роботи. Але точна сума буде відома, коли буде проєктна документація. І тоді ми зрозуміємо, яку суму необхідно буде додати чи додатково шукати співфінансування", – говорить голова комісії з питань містобудування Полтавської міської ради Юлія Городчаніна.

Які саме роботи виконуватимуть, стане відомо після виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це щонайдовже до кінця весни, повідомила Юлія Городчаніна. Тоді ж, каже, може стати відомо, коли зможуть почати реставрацію.

Що відомо: