Черкащанин отримав довічне ув'язнення за вбивства двох людей

Соснівський районний суд Черкас визнав черкасця винним у двох вбивствах, розбійному нападі та викраденні документів. Про це Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко.

За словами речниці, засудженому 59 років. Обидва вбивства, розповіла вона, сталися у серпні 2020 року.

"7 серпня чоловік прийшов додому до свого товариша, щоб вирішити давній конфлікт, і накинувся на нього з ножем. За даними слідства, він вдарив знайомого ножем у шию, від чого той помер", — розповіла Світлана Андрейченко.

Після цього черкасець викрав майно і документи вбитого товариша.

Також засуджений 16 серпня у власній квартирі в Черкасах убив свого співмешканця, вдаривши його ножем у спину, додала речниця.

Черкасця визнали у вчиненні умисних вбивств, розбійному нападі та викраденні документів (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 357, п. 13 ч. 1 ст. 115 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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