Черкащанин поранив ножем сусіда по кімнаті й себе, а потім викинувся з вікна. Обох чоловіків забрали до лікарні, відкрили кримінальну справу, розповіла Суспільному речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, конфлікт стався 28 січня в одному з гуртожитків міста:

"33-річний черкащанин накинувся з ножем на свого 24-річного сусіда по кімнаті, а потім замкнувся і поранив ножем й себе".

Після цього чоловік вистрибнув з вікна четвертого поверху, додала вона.

"На місці події працювали три бригади «екстренки», бо обидва чоловіки перебували у вкрай важкому стані. У 24-річного чоловіка медики попередньо виявили колото-різані рани голови, щоки, грудної клітки, руки і спини. У його товариша, який викинувся з вікна – політравма. Їх обох доправили до Третьої черкаської міської лікарні", – розповіла речниця обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і розглядають справу як замах на умисне вбивство.

Наразі вирішується питання про оголошення черкащанину повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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