У Черкасах по вулиці Героїв Дніпра, поблизу храму Андрія Первозванного, на будівництві впала конструкція, трьох людей шпиталізували.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Тетяна Рева з місця події.

З її слів, на місці працюють медики, рятувальники та поліція.

Суспільне Черкаси/ Тетяна Рева

Як повідомила у коментарі Суспільному речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, постраждали четверо людей, трьох з травмами ушпиталили до Третьої міської лікарні:

"На місці медики екстренки оглянули чотирьох постраждалих. Їх ушпиталили".

За словами Ірини Назарок, у 48-річного попередньо діагностували стан після втрати свідомості, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. У 34-річного – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематому скроневої ділянки, множинні садна та, ймовірно, перелом руки. У 26-річного попередньо виявили перелом шийки стегна і, ймовірно, перелом тазу.

Серед травмованих був 17-річний юнак, його госпіталізували до Обласної дитячої лікарні.

"Поступив хлопець 17 років з рваною раною стегна. Стан дитини стабільний", — прокоментували телефоном у приймальному відділенні.

Суспільне Черкаси/ Тетяна Рева

Суспільне звернулося за коментарем до рятувальників, в поліцію та в пресслужбу будівельної компанії.

Суспільне Черкаси/ Тетяна Рева

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