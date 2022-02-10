На Тернопільщині підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

На Тернопільщині підбили підсумки XXI Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. Його проводили у номінації "Історія України та державотворення" й "Українська література".

Про це Суспільному розповіла заступниця директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Когут.

"Цьогоріч його проводять під гаслом: "Заради честі, миру і майбутнього України". У роботах з літератури учасники конкурсу використовували найрізноманітніші жанри: новели, оповідання, листи, замальовки, есе. В конкурсних роботах з історії залучали різноманітні оригінальні джерела писемної та усної історії, висвітлили, зокрема, життєвий та бойовий шлях уродженців Тернопільщини – добровольців, які у важкий для українського народу час стали на захист України", – каже жінка.

Оргкомітет і журі обласного етапу конкурсу визначило п'ять кращих дослідницьких робіт з історії і п'ять з літератури, що братимуть участь у загальнодержавному етапі конкурсу.

Переможці обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації "Історія України та державотворення":

"Степан Слободян – провідник ОУН Карпатського краю", автор – Боднар Ольга, учениця 10 класу Синьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (керівник – Галина Тарасівна Якимівська);

"Юрій Горайський – людина із непростим життєвим шляхом, великою метою та нестримним патріотизмом", автор – Гура Роман, учень 9 класу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка (керівник – Лариса Анатоліївна Томашевська);

"Солдате український, я за тебе щодня благаю Бога і молю…", автор – Комаринська Альбіна, учениця 8 класу Кременецької гімназії № 6 (керівник – Людмила Павлівна Оніщук);

"Життєвий поклик – захист Батьківщини", автор – Липка Віталіна, учениця 9 класу Навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" м. Копичинці (керівник – Оксана Романівна Липка);

"Понад усе для мене рідний край, його свобода, честь і незалежність", автор – Музичка Денис, учень 8 класу Сороківської гімназії (керівник – Ольга Григорівна Пакон).

Переможці обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості з літератури:

Софія Більчук, учениця 11 класу опорного закладу "Збаразька ЗОШ 1";

Валентина Градишин, учениця опорного закладу "Почаївська ЗОШ";

Соломія Кісіль, учениця 10 класу Іванівської ЗОШ Тернопільського району;

Анастасія Процик, учениця 9 класу Виготської ЗОШ Мельнице-Подільської ТГ Чортківського райони;

Марта Стецько Тарнавська, учениця 11 класу Тернопільської класичної гімназії.

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