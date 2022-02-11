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Міськрада на Одещині виділила майже пів мільйона на сюжети про свою діяльність — тендер
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Міськрада на Одещині виділила майже пів мільйона на сюжети про свою діяльність — тендер

Діана Зубар
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Міськрада на Одещині виділила майже пів мільйона на сюжети про свою діяльність — тендер anga

Управління економіки міськради Ізмаїла оголосило тендер на 445,5 тисяч гривень. Там шукають підрядника, який буде висвітлювати на телебаченні діяльність Ізмаїльської міської ради та її виконавчих органів. Про це йдеться у системі публічних закупівель ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, сюжети мають виходити щоденно не менше п'яти разів. Тривалість програми має складати 5-10 хвилин. Підрядник має виділити в цілому щонайменше 550 хвилин про діяльність міськради. Відео також мають виходити у Facebook та Instagram.

Виконавець послуг повинен мати кабельне мовлення та покриття в Ізмаїлі. Знімальна група має бути з досвідом роботи понад три роки. Також у виконавця має бути не менше п'яти років досвіду систематичного висвітлення діяльності міськради Ізмаїльського району.

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