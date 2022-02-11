Управління економіки міськради Ізмаїла оголосило тендер на 445,5 тисяч гривень. Там шукають підрядника, який буде висвітлювати на телебаченні діяльність Ізмаїльської міської ради та її виконавчих органів. Про це йдеться у системі публічних закупівель ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, сюжети мають виходити щоденно не менше п'яти разів. Тривалість програми має складати 5-10 хвилин. Підрядник має виділити в цілому щонайменше 550 хвилин про діяльність міськради. Відео також мають виходити у Facebook та Instagram.

Виконавець послуг повинен мати кабельне мовлення та покриття в Ізмаїлі. Знімальна група має бути з досвідом роботи понад три роки. Також у виконавця має бути не менше п'яти років досвіду систематичного висвітлення діяльності міськради Ізмаїльського району.

Читайте також

За 2,3 млрд: на Одещині капітально відремонтують автошлях М-14

Одеська ОДА виділила мільярд на ремонт обласної лікарні - тендер

В Ізмаїлі за 140 млн відремонтують міський стадіон – тендер

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області