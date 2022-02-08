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В Ізмаїлі за 140 млн відремонтують міський стадіон – тендер
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В Ізмаїлі за 140 млн відремонтують міський стадіон – тендер

Марина Повертайло
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В Ізмаїлі за 140 млн відремонтують міський стадіон – тендер Denis Grapchev

На Одещині проведуть капітальний ремонт центрального стадіону у місті Ізмаїл. На роботи виділили майже 140 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради оголосило тендер на роботи у будівлі по вулиці Покровській, 1 в Ізмаїлі. На футбольному полі стадіону оновлять покриття зі штучної трави та встановлять нові ворота.

В Ізмаїлі за 140 млн відремонтують міський стадіон – тендерGoogle Map

Стадіон в Ізмаїлі на мапі

На глядацьких трибунах замінять крісла, а на прилеглій території обладнають спортивні тренажери та дитячий майданчик. Там зможуть займатися діти з обмеженими фізичними можливостями. Також біля стадіону облаштують боксерський ринг.

На ремонт виділили 139 806 852 грн. Роботи потрібно буде завершити до 22 грудня 2025 року.

В Ізмаїлі за 140 млн відремонтують міський стадіон – тендерGoogle Map/Аделина Иванко

Стадіон в Ізмаїлі на вулиці Покровській

В Ізмаїлі за 140 млн відремонтують міський стадіон – тендерDenis Grapchev

Стадіон в Ізмаїлі з висоти пташиного польоту

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