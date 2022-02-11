У Тернополі стартували Дні польської культури

Дні польської культури розпочалися в Тернополі. Це проєкт "Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі". Про це Суспільному розповіла виконувачка обов’язків директорки центральної міської бібліотечної системи Оксана Лехіцька.

За її словами, в Українському домі "Перемога" відкрили фотовиставку "Відкрий для себе місто Сувалки". На ній представили 50 світлин польського міста, каже Оксана Лехіцька.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне В Українському домі "Перемога" відкрили фотовиставку

Також поблизу Перемоги діє бібліотечне містечко. Там презентують книги українських і польських авторів, а ще готують страви польської кухні.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Тернополянам роздають страви польської кухні

Проєкт "Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі" реалізовує Тернопільська міська рада спільно із бібліотекою імені Марії Конопницької в Сувалках.

Проєкт реалізовано за підтримки Європейського Союзу в межах програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Для Тернополя виділили 19 тисяч євро, каже Оксана Лехіцька. Мета проєкту – поширення місцевої культури та історії між Польщею та Україною. Цей проєкт в Тернополі проводять вперше.

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