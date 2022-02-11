Під час перемовин радників лідерів країн Нормандського формату домовилися про активізацію роботи у Тристоронній контактній групі.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові 11 лютого заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який повернувся до України з Берліна.

"Дійсно, це вже друга за останні два тижні зустріч політичних радників. Ми можемо говорити про те, що процес роботи Нормандського формату розблокований. Він продовжується. Я думаю, наразі ці зустрічі будуть відбуватися дуже в такому частому режимі. По-друге, було зафіксоване абсолютно безумовне підтримання всіма сторонами-учасниками Нормандського формату щодо режиму прихильності до режиму припинення вогню. Я думаю, що це дуже важливо, і ви визначаєте, що, наприклад, на минулому тижні ми мали декілька днів практично з нульовими порушеннями режиму припинення вогню, а це означає збережені життя і здоров'я наших воїнів, які захищають нашу країну", — сказав Єрмак.

"Також було досягнуто домовленості щодо активізації роботи в Тристоронній контактній групі […]. Ми сподіваємося, що вона перейде до таких важливих питань гуманітарних складових, як обмін полоненими, відкриття КПВВ, які з української сторони вже більше року готові до такого відкриття, і найголовніше — про те, що цей процес перемовний відбувається, він продовжується, українська делегація продовжує займати конструктивну позицію відносно всіх питань", — додав він.

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