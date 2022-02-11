Скільки медиків померло з COVID-19 на Буковині та які компенсації для родичів

У Чернівецькій області від початку пандемії померли 27 працівників лікарень з підтвердженим COVID-19. Вісім сімей померлих отримали компенсації по понад півтора мільйона гривень кожна.

Про це у коментарі Суспільному сказала керівниця відділу страхових виплат обласного управління Фонду соцстрахування Орися Станіцька.

За її словами, з 27 випадків смертей працівників лікарень десять пов'язали з виробництвом. Однак тільки восьмеро людей були медиками. Їхнім сім'ям виплатили компенсації — по понад півтора мільйона гривень. Така сума передбачена у законі про захист від інфекційних хвороб.

Сім'ї ще двох працівників лікарень не отримали таку допомогу. Померлі водій швидкої допомоги та молодша медична сестра були працівниками лікарні, а не медиками. Їх сім'ї отримали по понад 200 тисяч гривень за законом про соцстрахування.

"У законі чітко вказаний термін "медичний працівник", є кваліфікаційні вимоги. Тому ми розуміємо, що ці працівники на рівні з іншими виконували роботу, але не можемо відступити від закону", — каже Станіцька.

Загалом в області зафіксували 1 196 випадків захворювання медичних працівників на COVID-19. З виконанням обов’язків на роботі пов'язані понад 700 випадків, повідомили у пресслужбі управління Держпраці області.

Щоб отримати гарантовані державою виплати, рідні померлих медиків мають подати до Фонду соціального страхування документи. Серед них акт, в якому має бути підтверджено, що медик захворів під час виконання службових обов'язків. Акт складає комісія з розслідування, яку створюють територіальними органами Держпраці.

Що відомо

На початку травня 2020-го Верховна Рада внесла зміни до закону “Про захист населення від інфекційних хвороб”. Далі Кабінет Міністрів прийняв постанову, де прописано процедуру, за якою рідні померлих медичних працівників, які захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, можуть отримати компенсацію від держави.

зміни до закону “Про захист населення від інфекційних хвороб”. Далі Кабінет Міністрів постанову, де прописано процедуру, за якою рідні померлих медичних працівників, які захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, можуть отримати компенсацію від держави. У 2020-му ця сума становила 1 576 500 гривень. Цього року виплата більша на 126 тисяч, а саме 1 702 500 гривень.

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