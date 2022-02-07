Торік в Чернівецькій області до поліції надійшло дев’ять заяв про напад на медиків швидкої. Двічі такі випадки траплялись цьогоріч. Суспільне дізналось, що думають медики про свою безпеку на викликах та як у парламенті пропонують їх захищати.

Найбільше на медиків швидкої допомоги нападають у Чернівцях — поліція зафіксувала сім таких випадків за 2021 рік. Про це йдеться у відповіді обласного управління нацполіції на запит Суспільного.Жоден з випадків не пов’язаний з травмуванням медиків. Водночас за цей час двох людей оштрафували за погрози.

Лікарка Світлана Чепіль двічі стикалась з нападами на бригаду. Вона працює у центрі екстреної медичної допомоги понад 20 років. За її словами, частіше їй погрожували п'яні люди.

"Одного разу нас викликали до пацієнтки. Люди у квартирі були п'яними, курили у приміщенні. Медсестра попросила припинити курити. Тоді пацієнтка вхопила її за волосся і вирвала пучок", – каже Чепіль.

Також, за словами лікарки, їй погрожували зброєю. Бригаду повідомили про аварію. Однак потерпіла загинула до приїзду лікарів. Попри це друзі дівчини погрожували зброєю медикам, якщо ті не відвезуть загиблу до лікарні.

Чепіль каже, здебільшого намагаються вирішити конфлікт на місці з пацієнтами, без виклику поліції.

Декілька разів на рік у швидкій фіксують насилля проти медиків, які приїхали на виклик. Центр уклав угоду з приватною охоронною фірмою, аби ті захищали працівників. Вона діє з 1 лютого. Про це у коментарі Суспільному сказав директор обласного центру екстреної меддопомоги Володимир Єленєв.

"Лікарі не мають права застосовувати засоби індивідуального захисту на викликах. Ми можемо викликати поліцію або охорону", – каже Єленєв.

У Верховній раді розглядають законопроєкт, який має на меті захистити працівників швидкої. Згідно з проєктом, у кримінальний кодекс додають статтю про напади на медиків швидкої. За це пропонують карати ув’язненням на термін від шести місяців до дванадцяти років, залежно від ступеня травм.

"Є загальна стаття для пожежників, представників різних служб. Ми пропонуємо окрему статтю для працівників бригад швидкої допомоги, аби вони мали підстави звернутись до поліції й там відкрили кримінальне провадження", – каже співавторка законопроєкту Вікторія Вагнєр.

Документ опрацьовують у профільних комітетах ради. Його не виносили на голосування у парламент.

Більше про безпеку медиків швидкої – дивіться у сюжеті.

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