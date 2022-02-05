З віддалених сіл Путильщини на Буковині відстань до районної лікарні — приблизно 20 кілометрів. Не звідусюди є громадський транспорт, через це пацієнтів здебільшого привозять швидкою з важкою формою коронавірусу. У лікарні понад половина зайнятих ліжок і будують кисневу станцію, аби легше лікувати пацієнтів. Як там працюють під час чергової хвилі коронавірусу — у публікації Суспільне Буковина.

У реанімації — троє пацієнтів. Усі дихають через кисневі маски. Це єдине відділення, де проведений централізований кисень, в інших — є лише кисневі концентратори.

Один з пацієнтів — Григорій Головаць. Швидка шпиталізувала його з температурою в майже 40 градусів. Поки він дихає лише через кисневу маску.

На фото пацієнт лікарні Григорій Головаць. Джерело: Суспільне Буковина

Медики не знають, хто з пацієнтів інфікований новим штамом "Омікрон". Втім, за клінічними ознаками, цей штам є у майже всіх, пояснює інфекціоністка Олена Гаврилюк. Хворі переносять інфікування легше, однак вірус поширюється швидко, тому шпиталізацій більше.

Трапляється, що шпиталізують цілу сім'ю.

На фото лікарка Путильської лікарні. Джерело: Суспільне Буковина Інфекціоністка показує знімок легень "ковідного пацієнта"

"Ковідних" хворих привозять переважно з важким перебігом, бо з віддалених сіл до лікарні далеко добиратися, каже керівник Климентій Михайлюк. Відтак люди чекають до останнього і викликають швидку, коли вже почуваються зле.

За словами Михайлюка, були дні, коли по 5-6 швидких привозили людей переважно з гірських сіл. Натомість хворі з Путили дістаються до лікарні здебільшого самі.

Медсестра Ольга Каланча доглядає пацієнтів в інфекційному відділені. У них часті перепади сатурації, задишка, у кожного — запалення легень. Розповідає, що хворим треба приділяти багато уваги. До навантаження за майже два роки пандемії звикли.

Щоб медики вміли лікувати нові штами, проходять онлайн-курси від Міністерства охорони здоров'я.

"Ковідних" хворих також лікують дитячому відділенні. Пацієнтам подають кисень через концентратори.

Водночас у лікарні почали облаштовувати кисневу станцію. Це потрібно для того, щоб мати змогу лікувати більше хворих. Коли сусідня Вижницька лікарня переповнена, людей везуть у Путилу, розповідає керівник лікарні Климентій Михайлюк.

"Кисневу станцію купили, залишилось провести кисень", — каже він.

На фото пацієнти інфекційного відділення. Джерело: Суспільне Буковина Поки пацієнти користуються кисневими концентраторами

Усього мають облаштувати 70 точок доступу до кисню. Роботи планують завершити до кінця лютого.

Інфекціоністка Олена Гаврилюк говорить, що за два роки ставлення до медиків змінилося. Якщо на початку пандемії траплялось, що люди проходили повз і одразу вдягали маску через боязнь заразитись, то зараз такого немає.

За потреби, в Путильській лікарні можуть перепрофілювати на "ковідні" ще кілька відділень. Зараз у закладі понад пів сотні пацієнтів.

Що відомо

Загалом в області виявили 136 576 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 144 померли.

Штам "Омікрон" — новий різновид коронавірусної хвороби, який був виявлений на півдні Африки. Він має менший інкубаційний період, у середньому він становить 3 доби. "Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”.

Через зростання кількості хворих школярі області до 11 лютого перебувають на дистанційному навчанні.

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