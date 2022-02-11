У Львівській області Служба безпеки України викрила схему виробництва контрафактного алкоголю. Товар без марок акцизного збору виготовляли на одному із промислових підприємств, яке випускає алкогольну продукцію. Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

Алкоголь продавали без сплати встановлених зборів до держбюджету. За даними СБУ, до бізнесу причетне керівництво одного з найбільших промислових підприємств регіону. Як повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, працівники заводу у позаробочий час виробляли необлікований алкоголь.

Фото: СБУ у Львівській області На Львівщині викрили схему виробництва контрафактного алкоголю на підприємстві

Під час обшуків, які тривали 9 лютого, правоохоронці знайшли докази про списання для підпільного виробництва гуртових партій спирту, майже 9 тисяч пляшок готової продукції, тару для фасування, чорнові записи і документи.

Фото: Служба безпеки України Приміщення, де виготовляли контрафактний алкоголь

"Для виготовлення контрафакту брали заводську сировину. Щоб приховати її нестачу, учасники схеми вносили недостовірні відомості до звітної документації...Готовий товар без марок акцизного збору, збували представникам афілійованих мереж оптово-роздрібної торгівлі, а також закладів відпочинку. Протиправна діяльність учасників схеми завдавала державі збитків у десятки мільйонів гривень", — повідомили у СБУ в Львівській області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 199 (використання підробних марок акцизного податку). Досудове розслідування триває.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, аби притягнути до відповідальності причетних до схеми людей.

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